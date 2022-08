Tilburger vastgezet na bedreiging BOA

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij samen met een collega een melding had gekregen dat een man op een bankje zou liggen in het parkje aan de Palmenstraat die niet meer zou bewegen. Ze zagen ter plaatse een man onder een zeiltje liggen. Ze herkenden hem van eerdere meldingen op het station. Ze maakten hem wakker waarna hij direct heel agressief reageerde en zei tegen de aangever dat ze uit zijn buurt moesten blijven.. Hij pakte een steen waarmee hij met kracht op het bankje sloeg daarbij roepend in de richting van de BOA. Ik steek je neer op je moeders dood”.



Ze vroegen agenten ter plaatse ter assistentie. Bij zijn aanhouding pleegde hij vervolgens flink verzet. Hij spuugde daarbij op de grond en schopte een van de agenten. In het cellencomplex sloeg hij tegen de muren. Hij is vastgezet.