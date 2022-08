Verdachte fietsdiefstal dankzij alerte getuige aangehouden

De getuige zag dat een kale man in de stalling met een breekvoorwerp het slot van een fiets vernielde. Daarna gooide hij het slot in de struiken en voegde zich met de gestolen fiets bij twee andere mannen.

De agenten zagen het groepje mannen staan. Een van hen voldeed volledig aan het signalement dat de getuige van de dief had gegeven. Deze man zat op een fiets waarvan het vaste slot open stond zonder dat er een sleutel in stak. Op aanwijzing van de getuige werd in de bosschages het slot en een afgebroken fietsstandaard aangetroffen, die kennelijk als gereedschap was gebruikt. De verdachte is ingesloten. De politie heeft een getuige verklaring opgenomen en onderzoekt camerabeelden.