Plofkraak zinloos want geen buit

Er is al jaren sprake van een dalende lijn in het aantal plofkraken in Nederland. Van der Stap: ‘In 2019 hadden we in ons land 72 plofkraken, in 2020 waren er 30 en vorig jaar 12. Nu staat de teller op tien. In Duitsland gaat het om veel grotere getallen en lijkt de stijging in plofkraken door te zetten.’



De recente opleving wijt Van der Stap aan een groep krakers die ondanks alles actief blijft en het hier blijkbaar weer probeert. Hij verwacht echter dat het aantal plofkraken na verloop van tijd afneemt. ‘Vooral omdat het totaal zinloos is’, aldus Van der Stap. ‘In Nederland kennen we een hoog niveau van beveiligingsmaatregelen voor pinautomaten. En de speciale systemen zorgen ervoor dat de buit waardeloos gemaakt wordt bij een kraak. Ik verwacht dan ook dat de daders op enig moment hun pogingen staken.’

De Nederlandse politie en banken werken nauw samen bij de bestrijding van plofkraken. Kraken voorkomen heeft de eerste prioriteit. ‘De explosieven die worden gebruikt zijn zo zwaar dat ze niet alleen veel schade aanrichten, maar ook groot gevaar opleveren voor omwonenden. Daarnaast sporen wij plofkrakers natuurlijk ook op. Wij verzamelen beelden over de plofkraak, doen uitgebreid onderzoek en houden verdachten aan. Verder is er intensieve samenwerking met de Duitse politie, vooral op gebied van opsporing en preventie, omdat veel daders uit Nederland komen. We doen ons best om dit fenomeen uiteindelijk de wereld uit te helpen.’