Drie inbrekers in de kraag gevat dankzij burger

Kort na aankomst van de politie kon één inbreker worden aangehouden. Een tweede verdachte liep over de daken van nabij gelegen woningen en kon ook worden aangehouden. De oplettende burger sprak over drie inbrekers die gezien waren. Dus besloten agenten de zoektocht door te zetten.



Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van de politiehelikopter. Vanwege weersomstandigheden moest de bemanning de zoekactie vanuit de lucht afbreken. Agenten gaven niet op en zochten op de grond door. In een afgesloten steeg werd de derde verdachten gevonden en aangehouden.



De verdachten zijn mannen uit Haarlem van 29, 24 en 22 jaar. Het drietal is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek in verhoor. De auto van de mannen en ook inbrekersgereedschap is in beslag genomen. Dankzij de melder werden deze inbrekers aangehouden. Deze oplettende burger gaf goede informatie en hield zicht op de woning in afwachting van de politie. Kortom een mooie mix van burgerparticipatie en politiewerk.



2022168443