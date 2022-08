Drugsdealer na korte achtervolging aangehouden

Tijdens een surveillance zagen agenten een bromfiets wegrijden na een kort bezoek aan een flat met meerdere harddrugsgebruikers. Toen de agenten de achtervolging inzetten, ging de verdachte er snel vandoor en werd een korte achtervolging ingezet. Op de Schedeldoekshaven slaagden ze erin de verdachte klem te rijden en aan te houden. Bij de fouillering van de verdachte troffen de agenten verschillende hoeveelheden harddrugs aan.

Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgeven.