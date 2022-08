Getuigen gezocht steekincident Varnasingel

Foto: Nieuws Op Beeld



Dinsdagavond rond 22.30 uur sprong een buurtbewoner tussen twee groepen vechtende jongeren om hen uit elkaar te halen. Hij werd hierbij gestoken door één van de jongeren. De jongeren gingen er daarna vandoor onder andere in een lichtkleurige auto, vermoedelijk van het merk Fiat. Het slachtoffer, een 55-jarige Rotterdammer, werd naar een ziekenhuis gebracht en moest daar opgenomen worden.



De politie zoekt getuigen en beelden van het incident. Met name wordt gezocht naar een getuige die mogelijk het incident heeft gefilmd. Zij wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

Ook als u nog niet met de politie heeft gesproken of als u beelden (denk ook aan videodeurbelbeelden en/of dashcambeelden) heeft waarop de vechtpartij/vechtenden te zien zijn, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Anoniem kan ook. Hieronder staan de contactgegevens.