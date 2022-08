Automobilist aangehouden na inrijden op voetganger

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van een aanrijding op het Emmausplein binnen. Daar zou mogelijk een conflict aan vooraf gegaan zijn. Er leek opzet in het spel te zijn. De bestuurder was er met zijn auto vandoor gegaan, het slachtoffer, een 25-jarige Roosendaler, gewond achter latend.

Na een zoektocht werd de auto even later gevonden in Hoeven, maar de bestuurder, die inmiddels op last van de officier van justitie moest worden aangehouden, nog niet. De auto is in beslag genomen.

Sloot

De verdachte bleek zich in een nabijgelegen sloot verstopt te hebben. Hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De man weigerde daar mee te werken aan het laten afnemen van bloed en speeksel. Hij is voor verder onderzoek ingesloten. Het slachtoffer is voor behandeling aan zijn verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.