Bezoek aan concert eindigt voor vrienden in aanrijding en twee processen-verbaal voor rijden onder invloed

De politie kreeg woensdag 17 augustus 2022 omstreeks 01.53 uur een melding dat op de A-58, vanuit Breda in de richting Bergen op Zoom ter hoogte van Etten-Leur een aanrijding had plaats gevonden tussen twee auto’s. Een Audi stond met flinke schade aan de achterzijde op de rijbaan. De bestuurster betrof een 52-jarige vrouw uit Bergen op Zoom. Enkele honderden meters verder lag op de vluchtstrook een VW Golf op zijn kop. De bestuurder, een 32-jarige man uit Ossendrecht, zat wat verdwaasd tegen de vangrail. Hij rook naar alcohol. Hij blies 775 ugl. Ter plaatse bleek dat hij tijdens een inhaalmanoeuvre in aanrijding was gekomen met de voor hem rijdende auto bestuurd door de vrouw uit Bergen op Zoom

Vriend

Een getuige, een 30-jarige Roosendaler, vertelde dat hij bevriend is met de man die tegen de vangrail zat en dat hij na de aanrijding was gestopt om hulp te verlenen. Ze hadden samen met zijn bijrijder een evenement in Breda bezocht en daar alcohol gedronken. Ook hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies 470 ugl. Ze krijgen beiden een proces-verbaal ter zake rijden onder invloed. Het rijbewijs van de 32-jarige Ossendrechter is ingevorderd.