Jongen (13) aangehouden, mes in beslag genomen

De politie kreeg rond 21.15 uur de melding dat er een jongen met een mes zou rondlopen in het centrum van Middelburg. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en hielden drie jongens staande. Ze bleken niets op zak te hebben. Op aangeven van een getuige werd er in de buurt een mes gevonden. De 13-jarige verdachte zou dat kort voor de staande houding daar gelegd hebben. De jongen is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Onderweg naar het bureau en ook bij aankomst op het bureau vond de jongen het nodig de agenten de huid vol te schelden en te beledigen. Ook probeerde hij agenten te schoppen.