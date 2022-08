Getuigen plofkraak Hof van Spaland gezocht

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten via de uitgang aan de noordkant van het winkelcentrum naar het fietspad bij het Biepad in de richting van het Bospad zijn gereden. Het vermoeden bestaat dat de verdachten via de Heelmeesterstraat richting de wal boven de snelweg A4 zijn gereden. Mogelijk richting Vlaardingen. De politie zoekt getuigen die op deze route rond dit tijdstip iets gezien hebben wat mogelijk met de plofkraak te maken heeft en beelden uit die omgeving die meer duidelijkheid geven over de vluchtroute.

Ten tijde van de plofkraak zat een man op een bankje in het winkelcentrum. De politie heeft deze man nog niet gesproken. Bent u de man die op het bankje zat of heeft u meer informatie over wie dit is, meldt u dan alstublieft bij de politie. Uw getuigenis kan van grote meerwaarde zijn bij het oplossen van dit misdrijf.

In contact komen met het onderzoeksteam kan via telefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.