Verdachte spoofing aangehouden

De melding was reden voor de politie om de omgeving van de woning in de gaten te houden.

In de vooravond kwam inderdaad een man met een pakket aan de deur met een hesje van een bezorgdienst. Hij werd door de politie gecontroleerd en aangehouden. Hij had diverse apparatuur bij zich om bankpassen te kunnen lezen. In het pakket zat een aangebroken pot sambal. Ook had hij meerdere bankpassen bij zich die niet op zijn naam stonden. Onder meer van een bewoonster uit Heemskerk die op 8 augustus was opgelicht.

De verdachte, een 18-jarige inwoner van Amsterdam, kwam met de motorfiets. Hij bleek daarvoor geen rijbewijs te bezitten en is daarvoor bekeurd. Omdat dit al vaker was gebeurd is de motorfiets inbeslaggenomen.

De politie zet het onderzoek voort. De verdachte is woensdag 17 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.

2022165571