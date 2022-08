Twee mannen aangehouden na ruzie Capelle ad IJssel

De politie doet onderzoek naar wat er aan het incident vooraf is gegaan. Vermoedelijk hebben de twee mannen ruzie met elkaar gekregen en zijn ze elkaar te lijf gegaan. Hierbij raakte één van de mannen gewond door een nog onbekend wapen. Dit wapen is vooralsnog niet aangetroffen.



Meer info?

Heeft u iets gezien of gehoord of weet u meer over de toedracht van het incident? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactknoppen.