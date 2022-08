Vier jongens aangehouden na mishandeling in Eindhoven

Vechtpartij

De slachtoffers liepen rond 2 uur ’s-nachts over Stratumseind in Eindhoven toen zij in aanraking kwamen met een groepje jongens. Na een woordenwisseling ontstond een vechtpartij waarbij de slachtoffers op de grond terecht kwamen. Vervolgens schopten zij de mannen tegen het hoofd. De jongens zijn daarna weggelopen.

Aan de hand van onder andere getuigenverklaringen en camerabeelden konden de verdachten worden opgespoord. Vier jongens in de leeftijd van 16 tot 18 jaar uit de omgeving van Eindhoven zijn aangehouden en zitten vast. Zij worden verhoord en daarna voorgeleid aan de rechter-commissaris.