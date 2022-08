Politie vindt duizenden voorgedraaide joints

In de woning waren twee mannen en een vrouw aanwezig, zij zijn alle drie aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet. De politie kwam de drugs op het spoor na een melding bij Meld Misdaad Anoniem.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt!

Uw melding helpt bij de aanpak van criminaliteit. De handel in verdovende middelen heeft altijd een negatieve invloed op de omgeving. Denk aan drugsafval op straat, het ronselen van jongeren uit de buurt voor drugshandel en de invloed van drugscriminelen in een wijk. Inwoners die verdachte situaties zien of vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat altijd melden bij de politie via 0900 8844. Melden kan ook altijd via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Meld Misdaad Anoniem stuurt de tip die zij van een burger hebben gekregen pas door naar de politie, als iemand écht volledig anoniem is.