Motorrijder overleden bij eenzijdig verkeersongeval

De politie heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de exacte toedracht van het ongeval. Hiervoor was de weg enige tijd afgesloten. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat de motorrijder vermoedelijk door onbekende oorzaak de macht over het stuur is verloren. De leeftijd en woonplaats van het slachtoffer kan op dit moment nog niet bekend worden gemaakt.