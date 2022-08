Drie verdachten aangehouden voor diefstal

In de vlucht kwam een van de verdachten ten val. Hij werd getackeld door een fietsende passant. De verdachte viel tegen een kledingrek die op straat stond. Hierbij verloor hij een groot mes. Een passerende vrouw is vervolgens op dat mes gaan staan. Toen de verdachte op stond greep hij de handtas van deze vrouw. Omdat de vrouw deze tas stevig vasthield is deze niet weggenomen.

Een andere omstander zag het tafereel en wist de verdachte aan te houden, en droeg deze over aan de gealarmeerde politie. Bij een onderzoek in de omgeving werden op het station nog twee verdachten aangehouden. Bij de fouillering is een bivakmuts aangetroffen. Ook is het mes inbeslaggenomen.

De verdachten, een 22 jarige man uit Grootebroek, een 14- jarige jongen uit Enkhuizen en een 17-jarige jongen uit Andijk, zijn ingesloten voor nader onderzoek.

De politie is nog op zoek naar identiteit van de vrouw waarvan getracht is haar tas weg te nemen. Als u zich hierin herkent of u weet wie zij is, gelieve contact op te nemen via 0900-8844.

2022156388