Getuigen gezocht na brandstichting

De politie zoekt getuigen

Agenten doen in de omgeving van de Van Aalstlaan een buurtonderzoek en zoekt camerabeelden. Zag u daar verdachte personen in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 augustus? Of heeft u enig idee wat de aanleiding kan zijn voor deze brandstichting? Neem dan contact op met de politie. Indien u camerabeelden uit die omgeving heeft waarop verdachte personen te zien zijn, neem dan ook contact met ons op of deel uw beelden online onderaan dit bericht.