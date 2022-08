Alerte passant en agent in vrije tijd houden pinpasfraudeur aan

Een buurtbewoner van het slachtoffer fietst maandag 1 augustus aan het einde van de middag door Etten-Leur en ziet een onbekende jongeman bij de 83-jarige vrouw binnenstappen. De fietser vertrouwt het niet, belt een politieagent die hij kent, en vertelt over zijn gevoel dat er iets niet klopt. De politieagent, die op dat moment geniet van zijn vrije dag, vermoed direct dat het gaat om pinpasfraude en snelt naar de woning van de vrouw.

Bankmedewerker

De vrouw opent de deur voor de politieagent in vrije tijd en geeft aan dat ze niemand binnen mag laten van de ‘bankmedewerker’. De politieman zegt dat er vermoedelijk iets niet juist is en stapt de woning binnen. Binnen ziet hij een jongeman aan tafel zitten met enkele bankpapieren om hem heen. Mevrouw geeft aan dat de jongeman een medewerker van de bank is en dat ze eerder op de dag door de bank was gebeld omdat personen geld van haar rekening probeerden te stelen. Tijdens datzelfde telefoongesprek zou de bank hebben gezegd dat ze haar geld veilig wilden stellen en dat hiervoor een bankmedewerker naar haar woning zou komen. Ze moest alleen nog even haar pinpas en het apparaatje waarmee ze inlogt voor digitaal bankieren in een enveloppe stoppen en aan de bankmedewerker overhandigen. De politieagent houdt, na het horen van het klassieke pinpasfraudeverhaal, de jongeman aan en belt de meldkamer. Zijn, door de meldkamer aangestuurde, politiecollega’s komen ter plaatse en brengen de 17-jarige jongen uit Almere over naar het politiecellencomplex.

Tweede aanhouding

De alerte fietser, die de politieman in vrije tijd attendeerde op de pinpasfraudezaak, zag ook dat voor de woning van de 83-jarige vrouw een auto stond te wachten met daarin een andere onbekende man. Na de aanhouding van de 17-jarige jongen is de auto plotseling verdwenen. De bestuurder van het desbetreffende voertuig, een 22-jarige jongen uit Kudelstaart, is later op de avond alsnog aangehouden in zijn woonplaats.