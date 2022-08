Getuigen gezocht van schietincident

Rond 01.45 uur ontving de meldkamer een melding dat er een 37-jarige man uit Tilburg neergeschoten zou zijn. Hulpverleners waren snel ter plaatse, maar het slachtoffer is ter plaatse overleden. De recherche en forensische opsporing zijn ’s nachts meteen begonnen met het onderzoek, dat is momenteel nog in volle gang.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien ten tijde van het incident. Ook camerabeelden waar verdachte situaties of personen op staan ontvangen wij graag.

Neem hiervoor contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand tipformulier.

Gebruik voor een snelle afwerking het dossiernummer: 2022203044