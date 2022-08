Vuurwapen aangetroffen in woning Vlaardingen

De politie ontving een tip dat in een woning een vuurwapen zou liggen. Na een doorzoeking van het pand werd het wapen daadwerkelijk aangetroffen. De eigenaar van het vuurwapen was op dat moment niet in de woning aanwezig. De politie doet onderzoek naar het vuurwapen en van wie dit afkomstig is.



Wees een held, voorkom geweld.

Voorkom slachtoffers door schietincidenten en help de buurt veilig te houden door vuurwapens van straat te krijgen. Melden kan volledig anoniem via onderstaande contactknoppen.