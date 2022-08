Auto in beslag genomen bij controle

De man, een 28-jarige inwoner van Putte, werd al voor de derde keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Dat werd eerder door het CBR geschorst vanwege overtredingen met betrekking tot de rijvaardigheid. Het was inmiddels ook al de tweede keer dat de auto in beslag werd genomen. De vorige keer werd beslist dat de auto teruggegeven moest worden aan de eigenaar. De eigenaar was niet de bestuurder van de auto.

De agenten namen nu de auto in beslag ter verbeurdverklaring. Dat betekent dat de rechter mag beslissen of de eigenaar van de auto nog eigenaar blijft, of dat het voertuig eigendom wordt van de staat.