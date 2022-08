Getuigen gezocht brandstichting Veldhoven

Het is iets na half drie in de nacht van vrijdag op zaterdag wanneer er een melding binnenkomt van een brand in een gebouw aan de Kruisstraat in Veldhoven. De brandweer heeft de brand snel onder controle en kan voorkomen dan het hele pand afbrand. Door sporenonderzoek ter plaatse door de politie en brandweer wordt er rekening gehouden met brandstichting.

Omwonenden hebben nadat de brand uitbrak een scooter horen wegrijden die mogelijk iets met de brand te maken heeft. Wij doen nader onderzoek naar de brand. Een buurtonderzoek en een forensisch onderzoek zijn hier onderdeel van.



Heeft u beelden of andere informatie?

Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over de brand of beelden van een camera, dashcam of misschien een ringdeurbel, horen we dat heel graag. Ook zijn we benieuwd of er mensen zijn die een dag voorafgaand aan de brand mogelijk iets verdachts hebben gezien. Tippen en beelden uploaden kan gemakkelijk via onderstaand formulier of via 0900-8844. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via 0800-7000