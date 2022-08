Camerabeelden gezocht steekincident Geleenstraat

Agenten troffen ter plaatse (Deltaplein/Geleenstraat) een gewonde man aan op straat. De man is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De man ligt nog in het ziekenhuis.

Het steekincident heeft plaatsgevonden in een woning aan de Geleenstraat. Op basis van het signalement dat de politie kreeg over de verdachte, kon kort na het incident de verdachte worden aangehouden op de Deltalaan.

Camerabeelden gezocht

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar het steekincident. De verdachte is na het steekincident de woning aan de Geleenstraat uitgevlucht richting de Deltalaan en over de Deltalaan naar de Holterkolk gelopen. We zijn op zoek naar camerabeelden van deze route, tussen 20.00 en 20.30 uur. Heeft u camerabeelden, bijvoorbeeld van uw telefoon, deurbelcamera of dashcam, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.