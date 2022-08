Drie aanhoudingen na steekincident

Alle drie de betrokkenen zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een mes is in beslag genomen en doet verder onderzoek naar de geweldpleging.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie over dit incident dat u nog niet gedeeld heeft met de politie? Neem contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

2022171973