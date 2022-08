Overleden persoon aangetroffen op terrein Kiel-Windeweer

Zondagmiddag 21 augustus rond 14:30 uur trof de politie daar een hoeveelheid drugsafval en stoffen en goederen die gerelateerd kunnen worden aan de productie van drugs. Na het aantreffen van het drugsafval werden gisteren een 68-jarige man en een 65-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen op het terrein aangehouden. De Forensische Opsporing en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn maandagochtend naar deze locatie gekomen voor onderzoek. Tijdens dit onderzoek vonden agenten een overleden persoon. Het onderzoek naar de identiteit van deze persoon en de precieze doodsoorzaak is gestart.

Heeft u informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn? Belt u dan met 0900-8844 of vul het online tipformulier in. Liever anoniem? Belt u dan met M. op nummer 0800-7000.