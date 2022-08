Getuigen gezocht vuurwerkbom woning Amersfoort

Rond 05.00 uur kregen we een melding van een enorme knal bij een woning aan de Verdistraat. De melder kon direct een goede omschrijving van de verdachten geven en zag ze wegrijden in een rode auto. Hierdoor kon de politie na een zoektocht in de omgeving, twee verdachten aanhouden op de A27 bij de afrit Vianen. De twee 18-jarige verdachten komen uit Amsterdam en Dordrecht.

De politie doet nader onderzoek en heeft sporenonderzoek bij de woning gedaan. Na onderzoek blijkt dat de voorruit van de woning beschadigt is door zwaar vuurwerk. Er raakt niemand gewond.

Heeft u meer informatie of beelden?

Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over het incident horen we dat heel graag . Ook als u beelden heeft van de ontploffing of de rode auto die in de omgeving rijdt van een camera, dashcam of misschien een ringdeurbel. Tippen en beelden uploaden kan gemakkelijk via onderstaande formulier of via 0900-8844. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via 0800-7000.