Drankrijders van de weg in Haarlem

De nadruk van de controle lag op rijden onder invloed van alcohol, dan wel drugs. Zo werd er gecontroleerd op de Zijlweg, Turfmarkt, Oudeweg, Frans Halsplein en de Oudeweg in Haarlem. 760 Ugl was de hoogst geblazen waarde. Drie bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt.



Naast rijden onder invloed waren er ook bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs, handheld bellen, rood licht en de gordel. Eén persoon werd aangehouden omdat die een gestolen bromfiets reed en daarnaast ook geen rijbewijs had.



Straffen voor alcohol in het verkeer

Lichte overschrijdingen handelt de politie zelf af. Zwaardere overtredingen (een promillage van meer dan 351 Ugl) legt de politie voor aan het Openbaar Ministerie. De straffen voor rijden onder invloed variëren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Naar aanleiding van de uitslag van de blaastest kan de rechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.



Daarnaast kunt u van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) of EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) opgelegd krijgen. Deze verplichte cursussen duren enkele dagen en moet u zelf betalen. In deze cursus wordt onder meer de negatieve invloed van alcoholgebruik op de verkeersveiligheid aan de orde gesteld. De cursus is verplicht voor iedereen die is aangehouden met een alcoholgehalte van minimaal 350 Ugl. Voor beginnende bestuurders geldt een alcoholgehalte van minimaal 220 Ugl.



Weigert u mee te doen of bent u afwezig? Dan raakt u uw rijbewijs direct kwijt. Is het aangetroffen alcoholgehalte in uw adem hoger dan 785 Ugl? Dan krijgt u ook een medisch onderzoek opgelegd door het CBR.