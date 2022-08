Getuigen gezocht overval Struytse Hoeck

De overval vond rond 16.50 uur plaats. Onder bedreiging van een mes hebben ze een geldbedrag weggenomen en zijn ze de winkel uit gevlucht. Oplettende omstanders konden één van de twee of drie, een 17-jarige jongen uit Apeldoorn, overdragen aan de politie op de Weegschaal. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De anderen wisten te ontsnappen en zijn niet meer aangetroffen.



Signalement

We zijn op zoek naar de andere betrokkene(n). In ieder geval droeg de tweede overvaller een grijs Nike trainingspak, was tussen de 1.75-1.80m lang, had een donkere huidskleur en was ongeveer tussen de 17-20 jaar oud.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande mogelijkheden.