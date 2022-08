Getuigen gezocht na steekincident Frits Diepenlaan

Op de kruising van de Frits Diepenlaan en de Lindberghlaan vond het steekincident plaats waarbij de man gewond raakte. Volgens getuigen vluchtte de verdachte in de richting van het Wethouder Fischerplantsoen, waarna hij uit het zicht verdween. Het slachtoffer is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien wat deze zaak verder zou kunnen helpen? Of heeft u wellicht camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melding maken kan ook, via 0800-7000. Of maak gebruik van onderstaande tipformulier.