Meer beelden van ADO relschoppers in Team West

Na afloop van de wedstrijd bestormen ADO-supporters het veld waarbij ze onder andere zwaar vuurwerk, fakkels en andere voorwerpen naar het vak met Excelsior-supporters gooien. Buiten het stadion worden ME'ers met stenen, straattegels, ijzeren staven, brandende voorwerpen en een uit de grond getrokken verkeersbordpaal bekogeld. Hierbij raken diverse ME'ers gewond. Ook de politiehonden worden niet ontzien. Zo krijgt een politiehond een klap met een kettingslot op zijn rug en krijgt een andere hond een brandende fakkel onder zich gegooid.

Vanavond in Team West toont de politie beelden van relschoppers waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld. Ook worden er beelden getoond van relschoppers die vermoedelijk minderjarig zijn. Deze personen worden nu nog onherkenbaar getoond, met het verzoek zich binnen een week te melden. Gebeurt dat niet, dan worden zij volgende week dinsdag 30 augustus herkenbaar in beeld gebracht in Team West en op Politie.nl.

Beelden gezocht van zware mishandeling Delft

Ook in de uitzending: een zware mishandeling op de Buitenwatersloot in Delft. Een 24-jarige Delftenaar werd op zaterdag 9 juli belaagd door 5 personen. Het slachtoffer is hierbij geslagen met een kettingslot, getrapt en geslagen. Hij is buiten bewustzijn geraakt en in hulpeloze toestand achtergelaten door deze groep belagers. Zij zijn weggefietst. Het slachtoffer heeft zwaar letsel opgelopen aan zijn gezicht en tanden. Ook zijn er beelden van de mishandeling op social media rondgegaan. De politie zoekt naar deze beelden en laat in de uitzending van Team West vanavond camerabeelden zien van de verdachten.

Nep bankmedewerkster steelt bankpassen

Een oplichter misleidde op vrijdag 27 mei een ouder echtpaar uit ’s-Gravenzande. Een vrouw deed alsof ze bij een bank werkte en een controle moest uitvoeren, waarvoor ze hun bankpassen most meenemen. Later bracht nog een nepagent een bezoek aan dit echtpaar en nam sieraden mee. We tonen beelden van een persoon die pinde met de bankpassen bij een automaat op de Pretorialaan in Rotterdam.

Deel uw tips en/of beelden

Kijk vanavond naar Team West voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Wellicht herkent u een verdachte of heeft u andere informatie die u kunt delen. Team West wordt vanaf 17:00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag worden nog een aantal herhalingen uitgezonden.