Politie onderzoekt brandstichting auto

Rond 04.00 uur ontving de meldkamer de melding van een autobrand. Nadat de brand was geblust, deden de brandweer en de politie samen onderzoek. Ze stelden vast dat de brand vermoedelijk is veroorzaakt door brandstichting. Het voertuig is weggesleept voor nader onderzoek.

Uw tips helpen

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de brand? Of heeft u beelden die het onderzoek kunnen helpen? Bel dan 0900 8844 voor de politie of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.