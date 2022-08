Bromfietser komt ten val tijdens achtervolging

Het ongeval vond plaats op de Putmeetweg in Scharendijke. De agenten startten even tevoren een achtervolging toen zij zagen dat de bestuurder van de brommer verschillende verkeersovertredingen maakte in en om Scharendijke. Ze wilden hem controleren en gaven de jongeman een stopteken. Hij negeerde het stopteken en ging er vandoor. Op de Putmeetweg kwam hij ten val.

De jongeman is, met onbekend letsel, door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn brommer is in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek door de verkeersspecialisten. Van de jongen is een bloedmonster afgenomen om te bekijken of hij onder invloed reed. Dat bloedmonster wordt naar het NFI gestuurd om het daar te laten onderzoeken.