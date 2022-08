Verdachte van insluiping vindt slaapplaats op bureau

De insluiper had de woning toen de politie arriveerde al weer verlaten, maar bleek zijn heil te hebben gezocht in een andere woning in dezelfde straat. Agenten vermoeden dat hij op zoek was naar een slaapplaats voor de nacht. Die vond de aangehouden verdachte bij de politie. Hij mocht, in afwachting van onderzoek en verhoor, de nacht doorbrengen in het arrestantencomplex van de politie.