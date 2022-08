Minderjarige binnen 24 uur aangehouden voor overval

Bij de overval op een tankstation aan de Parallelweg, maandagavond 22 augustus is niets buit gemaakt. De politie is direct een onderzoek gestart dat leidde naar de identiteit van de 15-jarige Leerdammer. Hij is dinsdagavond aangehouden en in de woning is een doorzoeking gedaan. De verdachte zit vast en de politie gaat verder met het onderzoek.