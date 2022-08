Getuigen gezocht poging overval casino Utrechtsestraat

Omstreeks 22.00 uur wilde een verdachte een casino aan de Utrechtsestraat met geweld binnendringen. Hierbij ontstond een worsteling tussen de verdachte en een medewerker van het casino. De medewerker werd tijdens deze worsteling met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Het lukte de medewerker om de verdachte buiten de deur te houden, waarna deze vluchtte in de richting van het Frederiksplein. De medewerker bleef gewond achter en werd later ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan een hoofdwond. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande knoppen.