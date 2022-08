Vrouw om het leven gekomen; verdachte aangehouden

De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De recherche van de politie Amsterdam doet onderzoek naar de identiteit van de vrouw en de doodsoorzaak. In de woning is een 34-jarige man uit IJmuiden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De verdachte zit in beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en deze verdachte.

2022177002