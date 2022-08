Meerdere gewonden bij verkeersongeval A73

Even na 16.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ernstige verkeersongeval. Door nog onbekende oorzaak botsten drie voertuigen op elkaar. Het ongeval vond plaats op de A73, in noordelijke richting ter hoogte van Linne. Één persoon is bekneld geraakt in een voertuig. Bij het ongeval raakten zeven inzittenden gewond, waarvan er vier naar het ziekenhuis zijn gebracht.



De A73 is in noordelijke richting afgesloten vanwege hulpverlening. Hierbij werden onder andere twee traumahelikopters ingezet. De afdelingen TTOV en VOA verrichten momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeval.