Man aangehouden na conflict in Heidserpark

Buurtonderzoek

Wat er die avond heeft plaatsgevonden is nog niet duidelijk en wordt door ons onderzocht. In en rond de omgeving van het Heidserpark hebben we een diezelfde avond een buurtonderzoek gedaan. Ook hebben we een Burgernetbericht gedeeld, met daarin een getuigenoproep.

Heeft u op dinsdag 23 augustus tussen 17:00 uur en 18:00 uur iets gezien in de omgeving van het Heidserpark? Deel deze informatie met ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Eventuele (camera)beelden kunnen met ons gedeeld worden via politie.nl/upload.