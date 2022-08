Politie zoekt getuigen van steekincident

Bij het steekincident raakten twee mannen gewond. De identiteit van deze mannen wordt onderzocht. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van hun verwondingen.

De brandweer heeft nog een meting gedaan naar gevaarlijk stoffen, omdat hulpverleners een vreemde lucht in het pand meenden te ruiken. Die stoffen werden gelukkig niet aangetroffen.

Heb je informatie die het onderzoek kan helpen? Of ben je getuige geweest van dit incident aan de Robert Peereboomweg? Bel dan met 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-700. Je kan ook onderstaand tipformulier invullen.

2022174983