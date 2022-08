Aanhouding voor bedreiging sympathisant Roze Kameraden

Roze Kameraden is een groep Feyenoord-supporters die zich identificeren als LHBTI+. Het slachtoffer van de bedreiging is geen lid van Roze Kameraden, maar heeft wel openlijk zijn steun uitgesproken voor het bestaan ervan. Het is aannemelijk dat hierin het motief ligt van een bedreiging aan zijn adres.



De politie is een onderzoek gestart naar deze bedreiging en kwam uit bij de 24-jarige man uit Gouda. Deze is dinsdag 23 augustus aangehouden. Donderdag 25 augustus is hij door de rechter-commissaris, onder strenge voorwaarden, op vrije voeten gesteld. Hij is nog wel verdachte. Het onderzoek wordt voortgezet.



Roze in Blauw

Heb je te maken met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan je seksuele oriëntatie of genderidentiteit dan kun je, naast de reguliere politiekanalen, ook terecht bij Roze in Blauw. Dit is het landelijk netwerk van de politie waar mensen werken met extra expertise op dit soort zaken. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via 0900-8844 en bureaus. Let op: bel bij spoed altijd 112! Anoniem kunt u ook informatie delen via 0800-7000.