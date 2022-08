Update onrustige wedstrijd FC Twente - Fiorentina

Enschede - Van de 11 mensen die gisteren zijn aangehouden voor de ongeregeldheden bij de wedstrijd FC Twente- Fiorentina, zit er nog 1 iemand vast. Het gaat om een 51-jarige man uit Enter. De verwachting is dat het grootste deel van de overige mannen dat is aangehouden vandaag wordt heengezonden. Het gaat om Nederlandse mannen in de leeftijd van 16 tot 41 jaar.