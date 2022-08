Derde verdachte aangehouden na supportersrellen

Na de voetbalwedstrijd FC Utrecht – Cambuur op 13 augustus 2022 werd het onrustig in het stadion. De supporters van FC Utrecht en Cambuur zochten de confrontatie op met elkaar. Hiervoor werd de ME ingezet. Een aantal supporters keerde zich tegen de ME. Eerder werden twee Utrechters aangehouden.

Het onderzoek naar meerdere verdachten wordt voortgezet.