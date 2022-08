Plofkraak juwelier Noord; politie zoekt getuigen

Getuigen en beelden

Op dit moment is nog niet duidelijk of iets is buitgemaakt en wie de plofkraak gepleegd hebben. Daarom komt de recherche graag in contact met getuigen en in het bezit van beelden. Heeft u rond 03.00 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van het Buikslotermeerplein? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022179088