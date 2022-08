Man voor handel in verdovende middelen aangehouden

De recherche heeft afgelopen vier maanden onderzoek gedaan naar de verdachte nadat ze informatie had ontvangen over vermoedelijke drugshandel. Donderdagmorgen werd de verdachte in zijn woning aan de Meppelweg aangehouden door het arrestatieteam. Daarna vonden onder leiding van een rechter-commissaris doorzoekingen plaats in drie woningen aan de Meppelweg, de Nunspeetlaan en de Dr. H.E. Geldererf en in twee opslagboxen op de Kerketuinenweg en Dirk Verheulweg in Waddinxveen. Er werden twee motoren, twee auto’s, Rolex horloges, gegevensdragers en een groot geldbedrag aangetroffen en in beslaggenomen. De recherche doet verder onderzoek. De verdachte zit nog vast en wordt vrijdag 26 augustus voorgeleid bij justitie.

Wat kunt u doen ?

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Heeft u vermoedens dat iets niet klopt bij u in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op drugshandel? Meld deze aan de politie via 0900 – 8844 of ga in gesprek met uw wijkagent. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.