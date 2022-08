Agent gewond bij verkeerscontrole

Het was rond 21.00 uur toen de bestuurder aan de beurt was bij de verkeerscontrole aan de Sicilieboulevard en Corsicalaan. Hij was niet van plan om mee te werken aan de blaastest en probeerde weg te komen. Een agent stopte de auto, maar ook toen reed hij door, waardoor de politieman werd meegetrokken. Hij moest het bekopen met flink aangezichtsletsel; een tand eruit en een opengescheurde bovenlip. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld. De bestuurder is aangehouden. Hij was tevens onder invloed van cocaïne. Zijn auto is in beslag genomen.

Geweld tegen hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.