Arrestatie mishandeling

Het slachtoffer en verdachte kennen elkaar en mogelijk kregen ze ruzie. Het slachtoffer raakte gewond door mogelijk een messteek. De politie vond hem in de Moggestraat, maar dat is waarschijnlijk niet de locatie van de onenigheid. Hij kreeg medische behandeling en kon weer naar huis. De politie arresteerde even later de verdachte. Hij zit vast voor onderzoek.

Tijdens het afhandelen van de melding werd nog een arrestatie verricht. Deze aanhouding heeft niets met het incident te maken. Het gaat om een man die geen identiteitspapieren bij zich had.