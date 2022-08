Schietincident in Sittard, zeven aanhoudingen

Conflict

Aan het schietincident ging een conflict vooraf. De bewoner van het pand heeft daarbij geschoten en is later hiervoor aangehouden. Vier personen vluchtten vervolgens in twee auto’s weg. Later zijn vier personen – drie mannen en een vrouw – in de Sint Jorisstraat aangehouden. Hun rol en betrokkenheid bij dit incident wordt onderzocht. Met wat er geschoten is, wordt op dit moment ook onderzocht.

Omstanders

Vlak na het incident zijn twee omstanders aangehouden. Zij zijn niet betrokken bij het schietincident, maar werden aangehouden omdat zij collega’s belemmerden hun werk te doen.

De politie doet in de omgeving verder onderzoek naar dit incident. Dit zal nog de hele avond duren. Zo worden door de collega’s van de recherche en forensische opsporing woningen doorzocht en vindt er een buurtonderzoek plaats.

Informatie en beelden

Heeft u meer informatie of (camera)beelden? Deel deze informatie dan met ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-6070. Camerabeelden of ander beeldmateriaal kan via politie.nl/upload met ons gedeeld worden.