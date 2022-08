Twee verdachten van bankhelpdeskfraude aangehouden

Vrijdagmiddag werd de 92-jarige vrouw gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Deze vertelde de vrouw dat haar bankrekening geplunderd werd en dat de rekening door de bank geblokkeerd was. Daarom moest direct haar bankpas worden vervangen. Er zou met spoed een medewerker aan de deur komen om de oude bankpas op te halen. Wel had de zogenaamde bankmedewerker nog de pincode van de bankpas nodig. De vrouw vertrouwde de situatie niet en schakelde daarop direct de politie in.



Meerdere politiemensen gingen naar het adres en konden de 37-jarige verdachte op heterdaad aanhouden toen zij de bankpas kwam ophalen. In de omgeving werd ook de 30-jarige man aangehouden. De zaak wordt verder onderzocht door de recherche.



Voorkom dat je slachtoffer wordt van telefonische oplichting

Laat een ‘bankmedewerker’ nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de ‘medewerker’ dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om uw geld over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Bel en vraag of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen. Geef geen toegang tot uw computer aan medewerkers die u bellen en installeer geen software op hun verzoek.

Dreigt u slachtoffer te worden? Bel direct met de politie via 112.



Slachtoffer geworden?

Mocht u toch slachtoffer worden van oplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit kan door een afspraak te maken via 0900-8844 of digitaal aangifte te doen via internet. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met vrienden en kennissen. U hoeft u niet te schamen, u bent zeker niet de enige die dit overkomt. Zo kunt u helpen met voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.



2022176353