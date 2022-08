Schietincident Verschoorstraat; politie zoekt getuigen

Toen agenten op de plek van het schietincident aankwamen, waren daar geen gewonden of (een) schutter(s) te bekennen. Wel werden er kogelhulzen en een kogelinslag in een auto aangetroffen. Getuigen melden dat er geschoten is door twee mannen met donkere huidskleur. De ene man droeg een zwarte broek, witte schoenen, een wit shirt en een vissershoedje. De andere man was gekleed in een grijskleurig shirt en broek. Na het schieten zijn zij vermoedelijk gevlucht in de richting van de Pleinweg.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident en komt graag in contact met mensen die meer weten. Was u getuige en heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden, misschien van een videodeurbel? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden. Melden kan ook volledig anoniem, bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem.