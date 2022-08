Arrestatie na schieten met gel blaster

De verdachte (m) schoot zondagochtend 28 augustus rond 01u30 in de Kanaalstraat met een zogeheten gel blaster geschoten op een passerende fietser. Zij werd in haar gezicht geraakt en raakte licht gewond. Agenten konden de verdachte dankzij aanwijzingen in de Platanenstraat aanhouden voor mishandeling. Het balletjespistool is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.

Grote gevolgen

De politie ziet de afgelopen weken meer meldingen binnenkomen van mensen die worden beschoten met gel blasters. Dit zijn verboden wapens en zijn soms niet te onderscheiden van echte vuurwapens. In het wapen zitten zogenaamde waterballetjes die met kracht worden afgeschoten. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden. Het gebruik van dit wapen levert ook andere gevaren op. Als agenten een gel blaster niet kunnen onderscheiden van een echt vuurwapen, bestaat de kans dat zij hun vuurwapen moeten gebruiken.